Foseco India präsentierte Quartalsergebnisse

Foseco India lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,86 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Foseco India ein EPS von 33,93 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foseco India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at