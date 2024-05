Four Corners Property Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Four Corners Property Trust stellte am 01.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Four Corners Property Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 66,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 60,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at