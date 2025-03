Foxconn (Hon Hai Precision Industry) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Foxconn (Hon Hai Precision Industry) ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Foxconn (Hon Hai Precision Industry) die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,34 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,83 TWD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,03 Prozent auf 2 130,50 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 852,07 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,72 TWD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 2 109,53 Milliarden TWD geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 11,01 TWD beziffert. Im Vorjahr hatte Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 10,25 TWD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 6 859,62 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6 162,22 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,27 TWD sowie einen Umsatz von 6 837,25 Milliarden TWD belaufen.

Redaktion finanzen.at