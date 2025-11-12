FOXO Technologies A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FOXO Technologies A hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FOXO Technologies A ein EPS von -2,980 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 198,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at