|
19.08.2025 14:11:39
Fraktionschef Spahn sieht jetzt Kremlchef Putin am Zug
BERLIN (dpa-AFX) - CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn hat die Beratungen der vergangenen Tage über eine Friedenslösung für die Ukraine als "starkes Signal" des Westens begrüßt. "Nun ist Wladimir Putin am Zug. Der russische Präsident muss endlich die Waffen schweigen lassen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
Spahn betonte, das Ukraine-Treffen in Washington zeige, dass das westliche Bündnis in den entscheidenden Momenten zusammenstehe. Er lobte die Rolle des Bundeskanzlers: "Dank Friedrich Merz tritt Europa dabei geschlossen und mit einer starken Stimme auf. Die Souveränität der Ukraine und notwendige Sicherheitsgarantien machen den Kern unserer gemeinsamen Haltung aus."/sk/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.