19.08.2025 14:11:39

Fraktionschef Spahn sieht jetzt Kremlchef Putin am Zug

BERLIN (dpa-AFX) - CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn hat die Beratungen der vergangenen Tage über eine Friedenslösung für die Ukraine als "starkes Signal" des Westens begrüßt. "Nun ist Wladimir Putin am Zug. Der russische Präsident muss endlich die Waffen schweigen lassen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Spahn betonte, das Ukraine-Treffen in Washington zeige, dass das westliche Bündnis in den entscheidenden Momenten zusammenstehe. Er lobte die Rolle des Bundeskanzlers: "Dank Friedrich Merz tritt Europa dabei geschlossen und mit einer starken Stimme auf. Die Souveränität der Ukraine und notwendige Sicherheitsgarantien machen den Kern unserer gemeinsamen Haltung aus."/sk/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen