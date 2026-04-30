Franklin Resources präsentierte Quartalsergebnisse

Franklin Resources präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Franklin Resources 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 2,27 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at