Frankreich: Verbraucherstimmung hellt sich leicht auf

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in Frankreich hat sich im März leicht verbessert. Das Konsumklima stieg um einen Punkt auf 91 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten mit 90 Punkten gerechnet. Der Vormonatswert wurde leicht nach oben revidiert.

Während sich die Anschaffungsneigung zuletzt erhöhte, sank die Sparneigung. Der Lebensstandard wurde von den Befragten als besser empfunden, die Angst vor Arbeitslosigkeit ging zurück. Sowohl die wahrgenommene als auch die erwartete Inflation sank./bgf/la/mis