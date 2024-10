Frankreichs Geschäftsklima trübt sich ein - Stimmungseinbruch in der Industrie

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend verschlechtert. Wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, ist der Indexwert für das Geschäftsklima um einen Punkt auf 97 Punkte gefallen. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung des Vormonatswerts bei 98 Punkten erwartet. Das Stimmungsniveau liegt weiter unter dem Durchschnittswert von 100 Zählern.

Besonders stark hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben eingetrübt. Hier brach der entsprechende Indexwert von zuvor 99 Punkten auf 92 Zähler ein. Wenn der Stimmungseinbruch während der Corona-Pandemie ausgeklammert wird, handelt es sich um den stärksten monatlichen Rückgang seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, wie es weiter in der Mitteilung von Insee heißt.

Analysten wurden von dem Stimmungsdämpfer in den Industriebetrieben überrascht, sie hatten bei dem Unterindikator im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet.