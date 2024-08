Frankreichs Wirtschaft kommt stärker als erwartet in Fahrt

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaft hat in den Frühjahrsmonaten stärker als erwartet zugelegt. Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Ende Juni im Schnitt mit einem Wachstum von 0,2 Prozent gerechnet.

Außerdem ist die Wirtschaftsleistung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone zu Beginn des Jahres stärker gewachsen als bisher bekannt. Im ersten Quartal legte das BIP laut revidierten Daten um 0,3 Prozent zu, nachdem zuvor ein Wachstum um 0,2 Prozent gemeldet worden war.

Getragen wurde das Wachstum im Frühjahr unter anderem von der Inlandsnachfrage, die leicht zulegte. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte hielten sich demnach stabil. Zum Wachstum beigetragen hat auch der Außenhandel. Die Exporte hätten weiter "dynamisch" zugelegt, und zwar um 0,6 Prozent, wie es in der Mitteilung weiter hieß./jkr/mis