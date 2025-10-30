30.10.2025 07:54:38

Frankreichs Wirtschaft nimmt unerwartet stark Fahrt auf

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaft ist im Sommer deutlich stärker gewachsen als von Experten erwartet. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Experten hatten für die Monate Juli bis September im Schnitt nur mit einem leichten Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet.

Seit Beginn des Jahres hat das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone kontinuierlich an Stärke gewonnen. Im Frühjahr war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent gewachsen, zu Beginn des Jahres um 0,1 Prozent, nachdem sie Ende 2024 noch stagniert hatte.

Auch im Jahresvergleich ist die französische Wirtschaft unerwartet stark gewachsen. In dieser Betrachtung legte die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,9 Prozent zu. Hier hatten Analysten einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet.

Zu den Wachstumstreibern zählte der Außenhandel. Bei den Exporten meldete das Statistikamt für die Monate Juli bis September einen Zuwachs um 2,2 Prozent im Quartalsvergleich. Die Binnennachfrage ist dagegen unterdurchschnittlich gewachsen, mit einem Plus von 0,3 Prozent./jkr/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.25 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen