Französische Fregatten schießen Drohnen im Roten Meer ab

PARIS (dpa-AFX) - Zwei französische Fregatten haben im Roten Meer in der Nacht zum Dienstag zwei Drohnen abgeschossen, nachdem sie zuvor vielfältige Drohnenangriffe aus Richtung des Jemen registriert hatten. "Diese Aktionen tragen zur maritimen Sicherheit bei, vom Suezkanal bis zur Straße von Hormus, und unterstützen die Verteidigung der Freiheit der Schifffahrt", teilte das französische Verteidigungsministerium in Paris mit. Das gleiche Ziel verfolge der am Montag beschlossene EU-Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer.

Deutschland hat zur Unterstützung dieses Einsatzes die Fregatte "Hessen" in die Region entsandt. Frankreich ist dort bereits seit dem 8. Dezember mit der Fregatte "Languedoc" präsent, die am 20. Januar Unterstützung von der Fregatte "Alsace" erhalten hat.

Die militant-islamistische Huthi-Miliz im Jemen nimmt im Zuge des Gaza-Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas immer wieder Schiffe im Roten Meer ins Visier. Die Miliz agiert nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der Hamas und richtet ihre Attacken vor der jemenitischen Küste auf Frachter mit angeblicher israelischer Verbindung. Für den Welthandel gilt das Rote Meer als einer der wichtigsten Schifffahrtswege, weil es das Mittelmeer über den Suezkanal in Ägypten mit dem Indischen Ozean verbindet./evs/DP/mis