Fraport gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fraport hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fraport 2,49 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,35 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,59 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,37 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at