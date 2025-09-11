Fraport Aktie
WKN DE: A2P3PE / ISIN: US35546M1080
|
11.09.2025 07:41:25
Fraport Posts 4.1% Higher Passenger Traffic In August
(RTTNews) - Fraport AG (FRA.DE), on Thursday, announced that reported that about 6.3 million passengers traveled via Frankfurt Airport in August, an increase of 4.1% from a year earlier, supported by strong summer holiday demand.
For August, cargo volume edged up 1.0% to 174,388 metric tons. Aircraft movements increased 6.4% to 42,946 takeoffs and landings, while maximum takeoff weights rose 2.9% to 2.6 million metric tons.
Across its international portfolio, Fraport's airports also reported higher traffic. Ljubljana handled 186,226 passengers, up 11.7%. The airports in Fortaleza and Porto Alegre in Brazil served 1.2 million passengers, nearly doubling +98.8% due to last year's flood-related closure in Porto Alegre. Lima Airport, Peru, traffic rose 2.4% to 2.3 million.
In total, around 23.6 million passengers used Fraport's actively managed airports in August 2025, 6.4% more than a year earlier.
On Wednesday, Fraport closed trading, 0.95% lesser at EUR 72.75 on the XETRA.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 Shmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Entscheid und US-Inflationsdaten voraus: Durchwachsene Impulse für den ATX -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agieren. An der Börse in Deutschland sind leichte Startverluste zu erwarten. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.