Frasers Centrepoint Aktie
WKN DE: A1XBMN / ISIN: SG2G52000004
|
07.01.2026 13:44:03
Frasers Centrepoint Trust secures S$400 million green loan facility
This involves term loan and revolving credit facilities from DBS, OCBC and MaybankWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frasers Centrepoint Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Frasers Centrepoint Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Frasers Centrepoint Ltd
|1,12
|-0,88%