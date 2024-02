Frauenthal-Aktie verliert: Frauenthal mit Wechsel in der Vorstandsetage

Thomas Stadlhofer, seit Anfang 2023 im Vorstand für den Handel verantwortlich, hat den Aufsichtsrat heute informiert, dass er sowohl sein Vorstandsmandat in der Holding als auch seine Organfunktionen in verbundenen Unternehmen zurücklege. Ab 1. Juni 2024 werde er sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen, teilte Frauenthal in einer Aussendung mit.

Der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding nahm diese Entscheidung zur Kenntnis. Und der Aufsichtsrat werde die Positionen ehestmöglich neu besetzen, teilte das Unternehmen weiters mit.

Im Wiener Handel verliert die Frauenthal-Aktie zeitweise 3,36 Prozent auf 23,00 Euro.

fel

APA