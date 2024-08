Frauenthal zum Halbjahr in roten Zahlen

Der börsennotierte Wiener Sanitärgroßhändler und Autozulieferer Frauenthal befindet sich in einer "herausfordernden Anpassungsphase", nachdem die dortige Covid-bedingte Hochkonjunktur vorbei ist und Sondereffekte wegfallen. Unterm Strich ist das Halbjahresergebnis mit minus 4,4 Mio. Euro (1. Hj. 2023: +11, 9 Mio. Euro) tiefrot ausgefallen, teilte die Firma am Mittwoch mit. Auch im Gesamtjahr werde man unter dem 2023er-Wert liegen, wurde via Aussendung bekräftigt.

phs/tpo

ISIN AT0000762406 WEB http://www.frauenthal.at