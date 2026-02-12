Freddie Mac Aktie
Freddie Mac Net Income Drops In Q4
(RTTNews) - Freddie Mac (FMCC.PK), Thursday announced financial results for the fourth quarter, reporting a net income of $2,777 million compared to $3,222 million in the previous year, primarily due to lower net revenues.
Net revenues declined to $5,764 million from last year's $6,329 million, driven by lower non-interest income, partially offset by higher net interest income.
Comprehensive income for the quarter amounted to $2,784 million compared to $3,185 million in the prior year.
Freddie Mac's stock closed at $7.37, up 1.52 percent on the OTC Markets.
