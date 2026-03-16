FreeBit legte Quartalsergebnis vor

FreeBit hat sich am 13.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47,37 JPY gegenüber 37,60 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 15,39 Milliarden JPY gegenüber 13,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at