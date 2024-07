Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste

Am Abend hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Freitag ging der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18 466,00 Punkten aus dem Freitagshandel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 660,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 419,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 652,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 05.04.2024, bei 18 181,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, bei 15 918,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,28 Prozent zu. Bei 18 888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 3,76 Prozent auf 61,26 EUR), Sartorius vz (+ 2,63 Prozent auf 230,60 EUR), Infineon (+ 2,29 Prozent auf 35,78 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,24 Prozent auf 27,39 EUR) und Porsche (+ 1,95 Prozent auf 71,16 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-4,77 Prozent auf 490,60 EUR), Deutsche Börse (-1,55 Prozent auf 187,25 EUR), Deutsche Bank (-1,30 Prozent auf 15,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,02 Prozent auf 445,60 EUR) und BASF (-0,73 Prozent auf 45,12 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 774 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 219,041 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 8,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

