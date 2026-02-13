Freitagshandel in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 10 431,97 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,059 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 402,48 Punkten in den Handel, nach 10 402,44 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 447,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 402,31 Einheiten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,599 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 137,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 807,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 764,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,83 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 535,76 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell RELX (+ 3,80 Prozent auf 21,30 GBP), Rolls-Royce (+ 2,69 Prozent auf 12,59 GBP), 3i (+ 2,32 Prozent auf 33,45 GBP), WPP 2012 (+ 2,12 Prozent auf 2,65 GBP) und Melrose Industries (+ 1,86 Prozent auf 6,35 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Flutter Entertainment (-7,46 Prozent auf 97,12 GBP), Entain (-2,45 Prozent auf 5,81 GBP), Barratt Developments (-1,88 Prozent auf 3,86 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,87 Prozent auf 144,45 USD) und Croda International (-1,72 Prozent auf 30,79 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 5 156 649 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 263,775 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

