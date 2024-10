Freitagshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,01 Prozent höher bei 8 283,60 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,580 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 282,52 Punkten, nach 8 282,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8 234,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 293,59 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,447 Prozent zurück. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 04.09.2024, bei 8 269,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, stand der FTSE 100 bei 8 241,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 412,45 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,28 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 4,19 Prozent auf 8,31 GBP), NatWest Group (+ 3,90 Prozent auf 3,43 GBP), Barclays (+ 3,49 Prozent auf 2,27 GBP), Schroders (+ 3,19 Prozent auf 3,58 GBP) und DCC (+ 2,66 Prozent auf 52,10 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil SSE (-2,91 Prozent auf 18,36 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,76 Prozent auf 72,40 GBP), National Grid (-1,76 Prozent auf 9,95 GBP), Severn Trent (-1,63 Prozent auf 25,56 GBP) und United Utilities (-1,60 Prozent auf 10,18 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 45 212 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,763 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Mit 10,31 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at