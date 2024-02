Freitagshandel in Wien: ATX Prime gibt am Freitagnachmittag nach

Kaum bewegt zeigt sich der ATX Prime am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 1 730,89 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,008 Prozent tiefer bei 1 733,17 Punkten, nach 1 733,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 730,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 739,44 Punkten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,473 Prozent. Vor einem Monat, am 02.01.2024, wurde der ATX Prime mit 1 714,03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 576,01 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 702,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,984 Prozent zu Buche. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 3,30 Prozent auf 15,65 EUR), BAWAG (+ 2,00 Prozent auf 51,10 EUR), Raiffeisen (+ 0,84 Prozent auf 19,10 EUR), Erste Group Bank (+ 0,75 Prozent auf 40,10 EUR) und AMAG (+ 0,70 Prozent auf 28,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7,85 Prozent auf 4,46 EUR), Marinomed Biotech (-4,85 Prozent auf 25,50 EUR), Semperit (-4,79 Prozent auf 13,92 EUR), OMV (-1,97 Prozent auf 40,75 EUR) und Andritz (-1,84 Prozent auf 56,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 273 171 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,21 zu Buche schlagen. Mit 10,19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

