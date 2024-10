Freitagshandel in Zürich: SLI liegt im Minus

Am Freitag sinkt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 1 982,46 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,076 Prozent leichter bei 1 981,55 Punkten, nach 1 983,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 1 986,51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 977,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der SLI auf 1 982,07 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, wurde der SLI mit 1 961,67 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.10.2023, wurde der SLI mit 1 624,68 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 12,42 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 023,54 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1,74 Prozent auf 84,02 CHF), Sandoz (+ 1,62 Prozent auf 38,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,81 Prozent auf 48,76 CHF), Julius Bär (+ 0,56 Prozent auf 54,30 CHF) und Geberit (+ 0,43 Prozent auf 515,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen SGS SA (-5,89 Prozent auf 89,86 CHF), Sika (-1,09 Prozent auf 245,30 CHF), Sonova (-0,51 Prozent auf 310,80 CHF), Temenos (-0,39 Prozent auf 63,50 CHF) und Swiss Life (-0,39 Prozent auf 714,80 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 682 393 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 235,821 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at