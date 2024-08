Freitagshandel in Zürich: SPI am Mittag auf grünem Terrain

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Mittag.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 16 189,72 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,137 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,237 Prozent auf 16 199,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 161,08 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 242,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 186,82 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 2,20 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bei 16 283,02 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 16.05.2024, einen Stand von 15 935,04 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 16.08.2023, einen Stand von 14 498,19 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,12 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,24 Prozent auf 14,30 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,17 Prozent auf 0,06 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,71) Prozent auf 7,56 CHF), Kudelski (+ 4,01 Prozent auf 1,69 CHF) und Gurit (+ 3,51 Prozent auf 42,75 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Perrot Duval SA (-6,38 Prozent auf 66,00 CHF), GAM (-4,74 Prozent auf 0,18 CHF), mobilezone (-3,65 Prozent auf 13,74 CHF), Montana Aerospace (-3,42 Prozent auf 18,64 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-3,14 Prozent auf 8,64 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 247 219 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 250,943 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at