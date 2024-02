Freitagshandel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Gewinnen

Am Freitag gewinnt der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,27 Prozent auf 14 690,59 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,001 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,614 Prozent höher bei 14 740,42 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 650,45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 690,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 756,81 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der SPI bereits um 0,695 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 571,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, wurde der SPI mit 13 899,51 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, stand der SPI bei 14 467,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,829 Prozent zu Buche. Bei 14 931,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Meyer Burger (+ 9,48 Prozent auf 0,12 CHF), HOCHDORF (+ 5,60 Prozent auf 13,20 CHF), ONE swiss bank (+ 4,17 Prozent auf 3,50 CHF), DocMorris (+ 3,42 Prozent auf 81,65 CHF) und Accelleron Industries (+ 2,92 Prozent auf 28,86 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-10,75 Prozent auf 0,07 CHF), LEM (-6,26 Prozent auf 1 856,00 CHF), Gurit (-5,10 Prozent auf 70,70 CHF), Vontobel (-4,09 Prozent auf 54,00 CHF) und COLTENE (-3,13 Prozent auf 55,70 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 25 565 759 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 273,489 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die höchste Dividendenrendite.

