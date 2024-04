Freitagshandel in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag

So bewegt sich der SPI am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 14 894,22 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,886 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,775 Prozent leichter bei 14 793,51 Punkten in den Handel, nach 14 909,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 905,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 780,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 1,43 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 15 199,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, betrug der SPI-Kurs 14 520,58 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wies der SPI 14 915,64 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,23 Prozent zu. Bei 15 480,85 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell ObsEva (+ 20,00 Prozent auf 0,01 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,99 Prozent auf 4,84 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,79 Prozent auf 7,00 CHF), Evolva (+ 4,50 Prozent auf 1,05 CHF) und Feintool International (+ 4,02 Prozent auf 18,10 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Addex Therapeutics (-5,33 Prozent auf 0,15 CHF), DocMorris (-5,28 Prozent auf 81,65 CHF), Villars SA (-4,80 Prozent auf 595,00 CHF), Relief Therapeutics (-4,76 Prozent auf 1,20 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-4,42 Prozent auf 400,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 74 076 461 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 252,494 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

