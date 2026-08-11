11.08.2026 17:17:06

Frenzy for Solar Eclipse Glasses Takes Over London

Ahead of Wednesday’s rare cosmic event, thousands of people in London are searching for protective eyewear, as prices surge and stocks sell out.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
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