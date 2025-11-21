Frequency Exchange stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Frequency Exchange präsentierte in der am 19.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,2 Millionen CAD – eine Minderung von 22,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at