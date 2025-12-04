|Künstliche Intelligenz
|
04.12.2025 13:59:00
Fresenius-Aktie steigt: Fresenius arbeitet mit HP zusammen
Die Tochtergesellschaft mAbxience des Bad Homburger Gesundheitskonzerns geht dazu eine Partnerschaft mit dem US-Computerkonzern HP ein. Zentrale Schritte in der Produktion monoklonaler Antikörper und Biosimilars sollen mittels KI und digitaler Zwillinge modelliert und verbessert werden, wie es in einer Mitteilung von Fresenius heißt. Ziel sei es unter anderem, operative Effizienzen zu steigern und den Ressourceneinsatz zu verbessern.
Das Projekt ist der erste Schritt im Rahmen einer umfassenderen strategischen Zusammenarbeit zwischen HP und mAbxience am Produktionsstandort im spanischen Leon. Es könne auf weitere Standorte ausgeweitet werden.
Die Fresenius-Aktie gewinnt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,97 Prozent auf 47,85 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Fresenius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rückt ins Plus vor -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich etwas fester. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.