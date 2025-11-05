Fresenius Kabi mit starker operativer Entwicklung im 3. Quartal

Von Britta Becks

DOW JONES--Die Fresenius-Sparte Kabi hat sich im dritten Quartal 2025 operativ stark entwickelt. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 7 Prozent erreichte Kabi das obere Ende des strukturellen Wachstumsbands von 4 bis 7 Prozent. Zu verdanken hat Kabi dies nicht zuletzt erfolgreichen Produkteinführungen, die bereits im abgelaufenen Quartal Umsatzbeiträge lieferten, die ursprünglich erst für das laufende Quartal erwartet worden waren.

Insgesamt setzte Kabi 2,141 Milliarden Euro um, entsprechend einem währungsbereinigten Anstieg von 6 Prozent. Das EBIT vor Sondereinflüssen steigerte Fresenius Kabi währungsbereinigt um 10 Prozent auf 358 Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag mit 16,7 (Vorjahr 15,9) Prozent oberhalb der für das Gesamtjahr 2025 anvisierten Spanne von 16,0 bis 16,5 Prozent, was nach Angaben des DAX-Konzerns vor allem auf die signifikante Margenverbesserung der Wachstumsvektoren MedTech, Nutrition und Biopharma im Vergleich zum Vorjahresquartal sowie die "hervorragende" Profitabilität des Pharma-Geschäfts (Generika und Infusionslösungen) zurückzuführen ist.

Das EBIT des Pharma-Geschäfts stieg dank der guten Geschäftsentwicklung in Europa und den USA sowie fortgeführter Produktivitätssteigerungen gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 17 Prozent auf 202 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf Jahressicht um 300 Basispunkte auf 22 Prozent.

Das Biopharma-Geschäft, das neben Biosimilars den Auftragsentwickler und -fertiger mAbxience beinhaltet, profitierte wie schon im Vorquartal von der Markteinführung des Tocilizumab-Biosimilars Tyenne in Europa und den USA. Organisch wuchs das Biopharma-Geschäft um 37 (Vorquartal 33) Prozent und setzte 226 (Vorquartal 190) Millionen Euro um. Erstmals seien Tyenne-Ampullen aus einer vollständig integrierten Lieferkette - entwickelt und vermarktet von Fresenius, hergestellt von mAbxience - nach Europa geliefert worden, so Fresenius.

