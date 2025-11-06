Fresenius Medical Care (FMC) St: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fresenius Medical Care (FMC) St präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 EUR, nach 0,730 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 4,88 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,76 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 4,92 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at