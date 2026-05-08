Fresenius SE legte Quartalsergebnis vor

Fresenius SE hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,82 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,410 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,74 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,65 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at