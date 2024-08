Freundlicher Handel: Am Mittag Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,12 Prozent höher bei 18 648,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 18 621,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 704,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 18 465,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 797,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 684,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,37 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 4,08 Prozent auf 62,26 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,09 Prozent auf 62,99 EUR), BMW (+ 1,08 Prozent auf 85,72 EUR), Porsche (+ 1,06 Prozent auf 70,40 EUR) und Brenntag SE (+ 1,01 Prozent auf 65,82 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 25,15 EUR), Daimler Truck (-1,30 Prozent auf 34,12 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,69 Prozent auf 31,45 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 531,60 EUR) und QIAGEN (-0,57 Prozent auf 40,95 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 050 316 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at