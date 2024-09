Freundlicher Handel: ATX am Montagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Montag gewinnt der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,29 Prozent auf 3 740,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 121,103 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,067 Prozent auf 3 732,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 730,00 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 702,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 747,01 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.08.2024, stand der ATX noch bei 3 527,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Stand von 3 688,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 170,81 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,64 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 3,49 Prozent auf 32,65 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,78 Prozent auf 18,48 EUR), Vienna Insurance (+ 1,28 Prozent auf 31,55 EUR), Erste Group Bank (+ 1,03 Prozent auf 50,02 EUR) und Raiffeisen (+ 0,95 Prozent auf 18,08 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil CA Immobilien (-1,82 Prozent auf 31,22 EUR), Lenzing (-1,46 Prozent auf 30,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,92 Prozent auf 32,40 EUR), Österreichische Post (-0,85 Prozent auf 29,20 EUR) und DO (-0,66 Prozent auf 150,20 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 2 414 687 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,803 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at