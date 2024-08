Die Analysten der Baader Bank haben das 6-Monats-Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 40,3 auf 46,4 Euro angehoben. Das "Reduce"-Votum vom Analysten Dieter Hein blieb allerdings unverändert. Zum Vergleich: Die Titel notierten an der Wiener Börse am Dienstagnachmittag mit plus 1,95 Prozent bei 44,4 Euro.

Die Anpassung beim Kursziel erfolgte angesichts angehobener Gewinn- und Dividendenprognosen. Grundlage dafür waren wiederum positive Zahlen zum ersten Halbjahr 2024, wegen welcher die heimische Bank ihren eigenen Ausblick angepasst hatte.

Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten der Baader im Geschäftsjahr 2024 mit 6,45 Euro, nach zuvor 5,48 Euro. In den Folgejahren sollen sich Erträge je Titel auf 5,60 Euro bzw. 5,59 Euro belaufen. Bei der Dividende rechnen die Baader-Experten für heuer nun mit einer Ausschüttung von 3,00 Euro pro Aktie. Für 2025 und 2026 sollen 2,60 Euro ausgeschüttet werden.

