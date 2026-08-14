Freundlicher Handel: ATX nachmittags in der Gewinnzone

In Wien stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:40 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,10 Prozent auf 6 735,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 187,079 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 6 728,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6 728,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 6 691,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 739,01 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,23 Prozent zu. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 6 505,39 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Stand von 5 921,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 771,50 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6 780,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 3,81 Prozent auf 174,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,99 Prozent auf 18,32 EUR), Wienerberger (+ 0,88 Prozent auf 20,68 EUR), OMV (+ 0,61 Prozent auf 65,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,90 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil voestalpine (-1,96 Prozent auf 45,90 EUR), Andritz (-1,23 Prozent auf 80,50 EUR), Palfinger (-0,81 Prozent auf 30,45 EUR), STRABAG SE (-0,24 Prozent auf 84,80 EUR) und Lenzing (-0,22 Prozent auf 23,05 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 68 896 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47,352 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,34 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at