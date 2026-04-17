EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Index-Performance im Blick
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17.04.2026 12:26:39
Freundlicher Handel: ATX Prime in der Gewinnzone
Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent fester bei 2 902,89 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 900,91 Punkten, nach 2 900,91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2 911,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 896,36 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2 655,36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 716,26 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 1 974,73 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 929,43 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,42 Prozent auf 81,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,76 Prozent auf 13,80 EUR), FACC (+ 2,19 Prozent auf 14,00 EUR), Telekom Austria (+ 1,48 Prozent auf 9,61 EUR) und Andritz (+ 1,47 Prozent auf 68,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7,33 Prozent auf 2,78 EUR), OMV (-1,87 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 38,95 EUR) und UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,44 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 158 723 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,288 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick
Die Warimpex-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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