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Index-Performance im Blick 17.04.2026 12:26:39

Freundlicher Handel: ATX Prime in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: ATX Prime in der Gewinnzone

In Wien ist am Freitagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,07 Prozent fester bei 2 902,89 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 900,91 Punkten, nach 2 900,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2 911,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 896,36 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wurde der ATX Prime mit 2 655,36 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2 716,26 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 1 974,73 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,21 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 929,43 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 8,42 Prozent auf 81,10 EUR), Marinomed Biotech (+ 3,76 Prozent auf 13,80 EUR), FACC (+ 2,19 Prozent auf 14,00 EUR), Telekom Austria (+ 1,48 Prozent auf 9,61 EUR) und Andritz (+ 1,47 Prozent auf 68,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-7,33 Prozent auf 2,78 EUR), OMV (-1,87 Prozent auf 57,75 EUR), EVN (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR), PORR (-0,64 Prozent auf 38,95 EUR) und UNIQA Insurance (-0,60 Prozent auf 16,44 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 158 723 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 41,288 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Die Warimpex-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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FACC AG 14,74 7,59% FACC AG
Marinomed Biotech AG 13,80 3,76% Marinomed Biotech AG
OMV AG 56,70 -3,65% OMV AG
PORR AG 40,25 2,68% PORR AG
Telekom Austria AG 9,53 0,63% Telekom Austria AG
UNIQA Insurance AG 16,54 0,00% UNIQA Insurance AG
Warimpex 0,49 2,08% Warimpex
Wolford AG 2,98 -0,67% Wolford AG

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