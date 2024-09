Freundlicher Handel: Börsianer lassen SMI am Nachmittag steigen

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,25 Prozent höher bei 12 061,43 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,446 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,441 Prozent auf 11 978,33 Punkte an der Kurstafel, nach 12 031,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 11 928,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 088,94 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 2,90 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wurde der SMI mit 11 510,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, stand der SMI noch bei 12 241,25 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 06.09.2023, bei 10 924,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,98 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,87 Prozent auf 543,40 CHF), Givaudan (+ 1,56 Prozent auf 4 434,00 CHF), Partners Group (+ 0,91 Prozent auf 1 110,00 CHF), Swiss Life (+ 0,89 Prozent auf 700,20 CHF) und Sika (+ 0,65 Prozent auf 264,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-1,22 Prozent auf 121,45 CHF), Kühne + Nagel International (-0,71 Prozent auf 250,30 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 116,25 CHF), UBS (-0,48 Prozent auf 24,74 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 46,14 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 061 074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 246,155 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at