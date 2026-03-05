Freundlicher Handel: CAC 40 mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag klettert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,39 Prozent auf 8 199,23 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,403 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,400 Prozent auf 8 135,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 167,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 106,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 215,02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 2,45 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 238,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 114,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der CAC 40 8 173,75 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,049 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 218 517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 249,288 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

