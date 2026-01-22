Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich fester

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,99 Prozent stärker bei 8 148,89 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,436 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,17 Prozent auf 8 163,56 Punkte an der Kurstafel, nach 8 069,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 142,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 190,08 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,288 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der CAC 40 mit 8 121,07 Punkten berechnet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Stand von 8 206,87 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 22.01.2025, mit 7 837,40 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,565 Prozent nach. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 265 699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 281,367 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

