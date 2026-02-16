Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100 im Blick
|
16.02.2026 12:27:39
Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags
Um 12:10 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,19 Prozent aufwärts auf 10 466,33 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,053 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 446,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 446,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 446,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 490,09 Punkten verzeichnete.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, lag der FTSE 100 bei 10 235,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 9 698,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 732,46 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 535,76 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 4,03 Prozent auf 6,04 GBP), Melrose Industries (+ 3,12 Prozent auf 6,62 GBP), BAE Systems (+ 2,85 Prozent auf 20,24 GBP), Barclays (+ 2,17 Prozent auf 4,64 GBP) und Prudential (+ 1,96 Prozent auf 10,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Barratt Developments (-2,57 Prozent auf 3,79 GBP), Ocado Group (-2,10 Prozent auf 2,19 GBP), Rio Tinto (-2,02 Prozent auf 70,42 GBP), Glencore (-1,91 Prozent auf 4,85 GBP) und Imperial Brands (-1,89 Prozent auf 32,26 GBP) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 15 229 435 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 269,766 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Die WPP 2012-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
15:59
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|10.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|10.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|173,25
|-0,23%
|BAE Systems plc
|23,42
|3,31%
|Barclays plc
|5,32
|0,76%
|Barratt Developments PLC
|4,31
|-3,34%
|Glencore plc
|5,66
|-0,49%
|Imperial Brands plc
|36,91
|-3,25%
|Legal & General plc
|3,15
|0,96%
|Lloyds Banking Group
|1,18
|0,43%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|7,68
|3,95%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|7,01
|3,94%
|Ocado Group PLC
|2,50
|-1,96%
|Prudential plc
|12,60
|1,61%
|Rio Tinto plc
|81,53
|-1,33%
|WPP 2012 PLC
|3,02
|-4,43%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 473,69
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.