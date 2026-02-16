Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 mittags

Um 12:10 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,19 Prozent aufwärts auf 10 466,33 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,053 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 446,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 446,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 446,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 490,09 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, lag der FTSE 100 bei 10 235,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 9 698,37 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 732,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 535,76 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 4,03 Prozent auf 6,04 GBP), Melrose Industries (+ 3,12 Prozent auf 6,62 GBP), BAE Systems (+ 2,85 Prozent auf 20,24 GBP), Barclays (+ 2,17 Prozent auf 4,64 GBP) und Prudential (+ 1,96 Prozent auf 10,90 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Barratt Developments (-2,57 Prozent auf 3,79 GBP), Ocado Group (-2,10 Prozent auf 2,19 GBP), Rio Tinto (-2,02 Prozent auf 70,42 GBP), Glencore (-1,91 Prozent auf 4,85 GBP) und Imperial Brands (-1,89 Prozent auf 32,26 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 15 229 435 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 269,766 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die WPP 2012-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at