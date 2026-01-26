Freundlicher Handel: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Der DAX wagte sich am Montagabendnicht aus der Reserve.

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent stärker bei 24 950,30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,135 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,042 Prozent auf 24 890,30 Punkte an der Kurstafel, nach 24 900,71 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24 790,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 985,15 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 239,89 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 21 394,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Bayer (+ 4,06 Prozent auf 46,37 EUR), GEA (+ 3,39 Prozent auf 62,60 EUR), EON SE (+ 2,30 Prozent auf 17,34 EUR), adidas (+ 2,23 Prozent auf 146,95 EUR) und SAP SE (+ 1,53 Prozent auf 200,95 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 791,00 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 202,35 EUR), MTU Aero Engines (-1,51 Prozent auf 372,30 EUR), Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 40,79 EUR) und Zalando (-1,29 Prozent auf 23,65 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 703 588 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,350 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at