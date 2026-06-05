Freundlicher Handel: FTSE 100 bewegt sich im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 10 399,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,965 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 360,28 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 360,32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 415,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 331,54 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,097 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 219,11 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 10 413,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 811,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,50 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Frasers Group (+ 3,53 Prozent auf 7,64 GBP), Auto Trader Group (+ 3,26 Prozent auf 4,75 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 3,21 Prozent auf 94,56 GBP), RELX (+ 2,67 Prozent auf 26,52 GBP) und Diageo (+ 2,58 Prozent auf 15,11 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Fresnillo (-4,22 Prozent auf 30,50 GBP), Halma (-3,49 Prozent auf 47,08 GBP), Antofagasta (-3,14 Prozent auf 40,78 GBP), Anglo American (-2,78 Prozent auf 39,53 GBP) und Glencore (-2,66 Prozent auf 5,94 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 18 786 444 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 276,527 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,47 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at