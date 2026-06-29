Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones

Am Montag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,41 Prozent höher bei 52 090,37 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,714 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,139 Prozent tiefer bei 51 803,77 Punkten, nach 51 876,11 Punkten am Vortag.

Bei 51 949,54 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 311,63 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51 032,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 45 166,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, mit 43 819,27 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,66 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 52 655,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 4,69 Prozent auf 350,39 USD), Amazon (+ 3,99 Prozent auf 241,98 USD), Cisco (+ 3,28 Prozent auf 117,50 USD), Caterpillar (+ 2,10 Prozent auf 1 018,37 USD) und Visa (+ 1,84 Prozent auf 342,41 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-2,16 Prozent auf 418,65 USD), Chevron (-1,27 Prozent auf 168,88 USD), McDonalds (-1,15 Prozent auf 266,65 USD), Boeing (-1,10 Prozent auf 214,85 USD) und Procter Gamble (-1,08 Prozent auf 147,41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 772 937 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2027 präsentiert die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index präsentiert die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at