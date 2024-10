Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

So performte der LUS-DAX zum Handelsende.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,47 Prozent stärker bei 19 570,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 19 678,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 19 439,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.09.2024, wies der LUS-DAX 18 694,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 17.07.2024, mit 18 446,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 15 254,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 16,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 19 678,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 16,45 Prozent auf 266,20 EUR), Merck (+ 7,56 Prozent auf 165,85 EUR), Siemens Energy (+ 4,20 Prozent auf 36,48 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,84 Prozent auf 141,18 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 184,28 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil EON SE (-1,47 Prozent auf 13,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,46 Prozent auf 32,35 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 35,46 EUR), Hannover Rück (-1,24 Prozent auf 255,40 EUR) und QIAGEN (-1,20 Prozent auf 39,54 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5 677 284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 244,732 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,69 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

