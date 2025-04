ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Mit Blick auf den Schock nach den US-Zollankündigungen schrieb Analyst Jason Napier, dass es sinnvoll sei, in dieser frühen Phase die Dinge einfach zu halten. In seiner am Montag vorliegenden Studie schrieb er: Egal wie kalkuliert und verhandelbar die Zölle seien, so stellten sie dennoch einen negativen Wachstumsschock für das Bruttoinlandsprodukt alle Märkte dar, was unter sonst gleichen Bedingungen zu niedrigeren kurzfristigen Zinsen führen werde./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 00:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 00:38 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.