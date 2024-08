Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Am Donnerstag stieg der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 1,66 Prozent auf 18 204,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 209,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 907,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 572,00 Punkte. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2024, den Stand von 18 880,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 15.08.2023, einen Stand von 15 725,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,23 Prozent auf 31,66 EUR), Deutsche Bank (+ 3,21 Prozent auf 13,81 EUR), Commerzbank (+ 3,05) Prozent auf 12,69 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,82 Prozent auf 37,50 EUR) und Hannover Rück (+ 2,58 Prozent auf 242,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Henkel vz (-0,64 Prozent auf 78,10 EUR), EON SE (-0,29 Prozent auf 11,99 EUR), Fresenius SE (-0,13 Prozent auf 31,63 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,03 Prozent auf 29,46 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,20 Prozent auf 25,00 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 758 952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 223,478 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at