Freundlicher Handel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im MDAX

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch erhöhte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,22 Prozent auf 25 431,80 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 249,510 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,012 Prozent stärker bei 25 128,90 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 125,84 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25 449,18 Punkte, das Tagestief hingegen 25 128,90 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 0,995 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 03.06.2024, einen Wert von 26 963,49 Punkten auf. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 03.04.2024, mit 27 057,48 Punkten bewertet. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 03.07.2023, mit 27 692,90 Punkten bewertet.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,24 Prozent nach. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Bei 24 942,65 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,10 Prozent auf 114,80 EUR), HelloFresh (+ 4,82 Prozent auf 5,43 EUR), thyssenkrupp (+ 3,82 Prozent auf 4,24 EUR), EVOTEC SE (+ 3,75 Prozent auf 9,55 EUR) und Nordex (+ 3,46 Prozent auf 11,96 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen RATIONAL (-1,35 Prozent auf 765,50 EUR), Gerresheimer (-1,26 Prozent auf 98,00 EUR), K+S (-0,87 Prozent auf 12,47 EUR), WACKER CHEMIE (-0,72 Prozent auf 103,00 EUR) und Talanx (-0,70 Prozent auf 71,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 7 372 217 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 19,380 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

