Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX legt mittags zu

Am Mittag herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,03 Prozent fester bei 13 844,84 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 80,930 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,341 Prozent fester bei 13 888,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 840,98 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 917,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 815,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,637 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 16.12.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 910,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 914,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2024, notierte der SDAX bei 13 446,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 büßte der Index bereits um 0,304 Prozent ein. Bei 14 102,64 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 599,16 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell adesso SE (+ 9,17 Prozent auf 90,50 EUR), Drägerwerk (+ 6,73 Prozent auf 52,30 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 2,90 Prozent auf 3,02 EUR), Fielmann (+ 2,55 Prozent auf 40,15 EUR) und RENK (+ 2,35 Prozent auf 21,76 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-21,72 Prozent auf 8,60 EUR), SAF-HOLLAND SE (-4,64 Prozent auf 14,80 EUR), Energiekontor (-3,16 Prozent auf 49,10 EUR), Mutares (-2,73 Prozent auf 24,90 EUR) und GRENKE (-2,32 Prozent auf 16,82 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 557 768 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die DWS Group GmbH-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 8,076 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at