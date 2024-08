Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,16 Prozent auf 13 503,08 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 96,357 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,264 Prozent stärker bei 13 383,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 13 348,21 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 13 383,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 513,04 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 632,77 Punkten auf. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, bei 14 522,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 626,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 2,30 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 4,04 Prozent auf 252,40 EUR), DEUTZ (+ 2,94 Prozent auf 4,69 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,92 Prozent auf 15,51 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,83 Prozent auf 6,17 EUR) und SFC Energy (+ 2,81 Prozent auf 19,78 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil CANCOM SE (-2,86 Prozent auf 29,88 EUR), STRATEC SE (-1,35 Prozent auf 36,65 EUR), SCHOTT Pharma (-0,56 Prozent auf 32,02 EUR), adesso SE (-0,51 Prozent auf 77,80 EUR) und NORMA Group SE (-0,25 Prozent auf 15,88 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 91 155 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,653 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

